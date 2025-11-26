ua en ru
У Запоріжжі ракета РФ пошкодила будівлю "Суспільного": вибиті вікна та пошкоджені стіни

Середа 26 листопада 2025 14:28
У Запоріжжі ракета РФ пошкодила будівлю "Суспільного": вибиті вікна та пошкоджені стіни Фото: Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю постраждала редакція "Суспільного" ("Суспільне Запоріжжя")
Автор: Тетяна Веремєєва

У Запоріжжі внаслідок вечірньої атаки Росії 25 листопада пошкоджено будівлю, же знаходиться редакція "Суспільне Запоріжжя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Запоріжжя".

Під час удару по місту одна з ракет влучила поблизу будівлі редакції. У результаті пошкоджено частину стіни, вибиті вікна та двері. На момент атаки працівників усередині не було, тож серед співробітників постраждалих немає.

Команда "Суспільного" наразі оцінює збитки та фіксує масштаби руйнувань.

Внаслідок російського удару постраждала редакція "Суспільне Запоріжжя" (suspilne.media)

Обстріл Запоріжжя

Росія продовжує активно обстрілювати Запоріжжя із різних видів озброєння. Ввечері 25 листопада РФ масовано атакувала місто ударними безпілотниками, завдавши значних руйнувань у кількох районах.

Перші вибухи пролунали після оголошення загрози близько 22:20. Дрони влучили у житлові квартали: загорілися верхні поверхи багатоповерхівок, спалахнули пожежі в магазині, на підприємстві та в інших цивільних об’єктах. Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених, однак кількість постраждалих стрімко зростала.

Станом на ранок кількість поранених унаслідок атаки досягла 18 людей, серед них - переважно жінки. Трьох постраждалих госпіталізували, іншим надали необхідну медичну допомогу.

Масштаби руйнувань уточнюються. Відомо, що пошкоджено щонайменше 31 багатоповерхівку та 20 приватних будинків у трьох районах міста. Також внаслідок ударів постраждали гуртожиток закладу освіти, АЗС, магазин та кілька нежитлових будівель. Загалом армія РФ завдала по Запоріжжю 11 ударів.

