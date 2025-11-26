ua en ru
В Запорожье ракета РФ повредила здание "Суспільного": выбиты окна и повреждены стены

Среда 26 ноября 2025 14:28
UA EN RU
В Запорожье ракета РФ повредила здание "Суспільного": выбиты окна и повреждены стены Фото: В результате ракетного удара по Запорожью пострадала редакция "Суспільного" ("Суспільне Запоріжжя")
Автор: Татьяна Веремеева

В Запорожье в результате вечерней атаки России 25 ноября повреждено здание, же находится редакция "Суспільне Запоріжжя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Запоріжжя".

Во время удара по городу одна из ракет попала вблизи здания редакции. В результате повреждена часть стены, выбиты окна и двери. На момент атаки работников внутри не было, поэтому среди сотрудников пострадавших нет.

Команда "Суспільного" сейчас оценивает ущерб и фиксирует масштабы разрушений.

В результате российского удара пострадала редакция "Суспільне Запоріжжя" (suspilne.media)

Обстрел Запорожья

Россия продолжает активно обстреливать Запорожье из различных видов вооружения. Вечером 25 ноября РФ массированно атаковала город ударными беспилотниками, нанеся значительные разрушения в нескольких районах.

Первые взрывы прозвучали после объявления угрозы около 22:20. Дроны попали в жилые кварталы: загорелись верхние этажи многоэтажек, вспыхнули пожары в магазине, на предприятии и в других гражданских объектах. Сначала сообщалось о четырех раненых, однако количество пострадавших стремительно росло.

По состоянию на утро количество раненых в результате атаки достигло 18 человек, среди них - преимущественно женщины. Трех пострадавших госпитализировали, остальным оказали необходимую медицинскую помощь.

Масштабы разрушений уточняются. Известно, что повреждены по меньшей мере 31 многоэтажка и 20 частных домов в трех районах города. Также в результате ударов пострадали общежитие учебного заведения, АЗС, магазин и несколько нежилых зданий. В целом армия РФ нанесла по Запорожью 11 ударов.

