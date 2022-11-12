У Запоріжжі проводять часткову евакуацію після російського ракетного удару

Евакуаційні заходи громадян проводять правоохоронці.

Зазначається, що вибухонебезпечні елементи розсипалися серед житлового масиву.

"Через те, що касети можуть здетонувати у будь-який момент, проведено тимчасову евакуацію населення", - йдеться у повідомленні.

У поліції також поінформували, що інформація про пошкодження чи руйнування об'єктів інфраструктури, а також про загиблих чи постраждалих не надходила.

На місцях події працюють поліцейські, працівники ДСНС, УСБУ, медики та місцева влада.

"Наразі триває розмінування території силами працівників вибухотехнічної служби ГУНП та Управління ДСНС у Запорізькій області", - додали в поліції.