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У Запоріжжі проводять часткову евакуацію після російського ракетного удару

Фото: у Запоріжжі проводиться евакуація жителів Шевченківського району (t.me/UA_National_Police)
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі проводиться евакуація жителів Шевченківського району, які опинились у зоні ураження російською ракетою "Іскандер-К" із касетним зарядом після обстрілу ввечері, 12 листопада. У безпечні місця евакуйовано 29 мешканців, ще 59 виїхали самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Евакуаційні заходи громадян проводять правоохоронці.

Зазначається, що вибухонебезпечні елементи розсипалися серед житлового масиву.

"Через те, що касети можуть здетонувати у будь-який момент, проведено тимчасову евакуацію населення", - йдеться у повідомленні.

У поліції також поінформували, що інформація про пошкодження чи руйнування об'єктів інфраструктури, а також про загиблих чи постраждалих не надходила.

На місцях події працюють поліцейські, працівники ДСНС, УСБУ, медики та місцева влада.

"Наразі триває розмінування території силами працівників вибухотехнічної служби ГУНП та Управління ДСНС у Запорізькій області", - додали в поліції.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі після вечірнього російського удару по місту касетним боєприпасом місцева влада вирішувала питання про евакуацію мешканців кількох будинків.

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Запоріжжяевакуація