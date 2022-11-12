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В Запорожье проводят частичную эвакуацию после российского ракетного удара

Фото: в Запорожье проводится эвакуация жителей Шевченковского района (t.me/UA_National_Police)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье проводится эвакуация жителей Шевченковского района, которые оказались в зоне поражения российской ракетой "Искандер-К" с кассетным зарядом после обстрела вечером, 12 ноября. В безопасные места эвакуированы 29 жителей, еще 59 выехали самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Эвакуационные мероприятия граждан проводят правоохранители.

Отмечается, что взрывоопасные элементы рассыпались посреди жилого массива.

"Из-за того, что кассеты могут сдетонировать в любой момент, проведена временная эвакуация населения", - говорится в сообщении.

В полиции также проинформировали, что информация о повреждении или разрушении объектов инфраструктуры, а также о погибших или пострадавших не поступала.

На местах происшествия работают полицейские, работники ГСЧС, УСБУ, медики и местные власти.

"В настоящее время идет разминирование территории силами работников взрывотехнической службы ГУНП и Управления ГСЧС в Запорожской области", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Запорожье после вечернего российского удара по городу кассетным боеприпасом местные власти решали вопрос об эвакуации жителей нескольких домов.

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Запорожьеэвакуация