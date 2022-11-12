В Запорожье проводят частичную эвакуацию после российского ракетного удара

Эвакуационные мероприятия граждан проводят правоохранители.

Отмечается, что взрывоопасные элементы рассыпались посреди жилого массива.

"Из-за того, что кассеты могут сдетонировать в любой момент, проведена временная эвакуация населения", - говорится в сообщении.

В полиции также проинформировали, что информация о повреждении или разрушении объектов инфраструктуры, а также о погибших или пострадавших не поступала.

На местах происшествия работают полицейские, работники ГСЧС, УСБУ, медики и местные власти.

"В настоящее время идет разминирование территории силами работников взрывотехнической службы ГУНП и Управления ГСЧС в Запорожской области", - добавили в полиции.