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Росіяни вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю: можлива евакуація частини мешканців

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Запоріжжя, Субота 12 листопада 2022 20:11
Росіяни вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю: можлива евакуація частини мешканців Ілюстративне фото: росіяни вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 12 листопада, увечері російські окупанти вдарили по Запоріжжю касетним боєприпасом. Місцева влада вирішує питання про евакуацію мешканців кількох будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко у Telegram.

За його словами, окупанти вдарили по Запоріжжю з ракетного комплексу "Іскандер-М". При цьому ракета була нашпигована 54-ма касетними снарядами. Вони не розірвалися та впали у Шевченківському районі міста поблизу шести багатоповерхівок.

Росіяни вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю: можлива евакуація частини мешканцівБоєприпас росіян (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Тимошенко зазначив, що касетні снаряди можуть розірватися будь-якої миті і здатні "прошивати" навіть бетонні конструкції.

"Наразі вирішується питання евакуації мешканців будинків, щоб вибухотехніки могли провести знешкодження російських снарядів", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Запоріжжі було чути кілька вибухів.

Після цього секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв розповів, що причиною вибухів стала успішна робота українських сил ППО.

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