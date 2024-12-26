У Запоріжжі пролунав вибух на тлі ракетної атаки

Про вибух у Запоріжжі чиновник заявив близько одинадцятої години вечора.

Зазначимо, що за кілька хвилин до цього у Повітряних силах ЗСУ зробили оголошення про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння з південного напрямку.

Після цього військові поінформували про фіксацію ракети, що рухалася у напрямку Запоріжжя.

Після вибуху в обласному центрі глава ОВА заявив, що ворожа ракетна атака - триває.

"Не нехтуйте правилами безпеки!"- йдеться в заяві керівника адміністрації.

Обстріли Запоріжжя

Зазначимо, місто Запоріжжя, як і інші населені пункти України недалеко від лінії фронту, часто зазнає російських ударів. Окупанти для обстрілів застосовують керовані авіабомби, ракети різних типів та безпілотники.

Так, наприклад, 20 грудня російські загарбники атакували Запоріжжя дронами. Тоді через обстріл постраждали четверо людей. У місті після ворожої атаки почалася пожежа.

10 грудня російські терористи завдали ракетного удару по центру Запоріжжя - ворог влучив по приватній лікарні, внаслідок чого будівля медзакладу була знищена й також були пошкоджені будівлі, що розташовані поруч.

У місті тривала аварійно-рятувальна операція. За останніми даними, жертвами ракетної атаки стали 7 людей, були поранені 22 особи.

Перед тим, ввечері 6 грудня російські окупанти завдали авіаудару по Запоріжжю, і внаслідок атаки почалася пожежа на СТО, були загиблі та постраждалі. Через обстріл загинули 10 людей. Додамо, що в ОВА тоді показали фото та відео наслідків російського авіаудару по Запоріжжю.