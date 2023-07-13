У Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги

У Запоріжжі сьогодні, 13 липня, вдень місцеві мешканці почули вибух. У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Офіційні джерела поки що не розкривають деталей інциденту та не називають причину вибуху. Жителям області необхідно залишатися у укриттях.

За кілька хвилин до вибуху у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку у Запорізькій області.

Атака на Запоріжжі 12 липня

Нагадаємо, 12 липня росіяни атакували Запоріжжя за допомогою невідомого військового об'єкту. Місцеві ЗМІ повідомляли, що у місті вибухнув уламок безпілотника окупантів.

В результаті інциденту поранення отримала щонайменше 21 особа. Серед постраждалих - вісім дітей.

При цьому 7 липня ворог атакував місто за допомогою ракет С-300. Через це в одній із будівель почалася пожежа.