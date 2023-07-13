ua ru
Чт, 13 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Запорожье прозвучал взрыв во время воздушной тревоги

Новина українською →
Запорожье, Четверг 13 июля 2023 15:50
В Запорожье прозвучал взрыв во время воздушной тревоги Иллюстративное фото: в Запорожье прозвучал взрыв во время воздушной тревоги (facebook.com Сергій Крук)
Автор: Иван Носальский

В Запорожье сегодня, 13 июля, днем местные жители услышали взрыв. В Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывают деталей инцидента и не называют причину взрыва. Жителям области необходимо оставаться в укрытиях.

За несколько минут до взрыва в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности в Запорожской области.

Атака на Запорожье 12 июля

Напомним, 12 июля россияне атаковали Запорожье при помощи неизвестного военного объекта. Местные СМИ сообщали, что в городе взорвался обломок беспилотника оккупантов.

В результате инцидента ранения получил по меньшей мере 21 человек. Среди пострадавших восемь детей.

При этом 7 июля враг атаковал город при помощи ракет С-300. Из-за этого в одном из зданий начался пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Взрыв Война России против Украины воздушная тревога
NEWS
Поврежденные многоэтажки и жертва в Киеве, взрывы в регионах: последствия ночной атаки
Поврежденные многоэтажки и жертва в Киеве, взрывы в регионах: последствия ночной атаки
DAILY
Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе
Милан Лелич, Юлия Акимова Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе