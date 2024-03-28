У Запоріжжі пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 28 березня. В обласному центрі та регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Про причини та наслідки вибухів Федоров нічого не повідомив. При цьому у Повітряних силах ЗСУ раніше попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників типу "Шахед" у низці центральних та південних регіонів.

Атака "Шахедів" з 27 на 28 березня

Російські війська атакують територію України ударними безпілотниками типу "Шахед" сьогодні вночі з 27 на 28 березня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що спочатку дрони влетіли до повітряного простору України з боку Курської області РФ до Сумської області курсом на Харків. Через деякий час у Харкові було чути вибухи.

Також через деякий час загрозу застосування ворогом "Шахедів" було оголошено у Дніпропетровській та Запорізькій областях. За даними моніторингових пабліків, дрони були запущені з території тимчасово окупованого Криму.

Після оголошення загрози застосування "Шахедів" для південних та центральних областей України, вибухи лунали у Дніпрі та Дніпропетровській області. Низка моніторингових пабліків повідомляла про роботу сил ППО.

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