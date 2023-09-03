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У Запоріжжі пролунав вибух

Фото: у Запоріжжі повідомляють про вибух (Віталіц Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух пролунав у Запоріжжі зранку у неділю, 3 вересня. Його чули у декількох районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У деяких районах Запоріжжя було чути звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що станом на 9:30 повітряну тривогу у Запорізькій області не оголошували.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, частина Запорізької області, зокрема, території вздовж Азовського моря, окупована російськими військами. Крім того, у регіоні точаться активні бойові дії на двох напрямках фронту - Мелітопольському та Бердянському.

Російські загарбники тероризують місцеве населення, яке опинилося в окупації. Зокрема, українців змушують брати російські паспорти. Також росіяни щоденно обстрілюють населені пункти вздовж лінії фронту з важкого озброєння.

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ЗапоріжжяВибухВійна в УкраїніВійна Росії проти України