RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожье прогремел взрыв

Фото: в Запорожье сообщают о взрыве (Виталиц Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв прогремел в Запорожье утром в воскресенье, 3 сентября. Его слышали в нескольких районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В некоторых районах Запорожья был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что по состоянию на 9:30 воздушную тревогу в Запорожской области не объявляли.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, часть Запорожской области, в частности, территории вдоль Азовского моря, оккупирована российскими войсками. Кроме того, в регионе ведутся активные боевые действия на двух направлениях фронта - Мелитопольском и Бердянском.

Российские захватчики терроризируют местное население, оказавшееся в оккупации. В частности, украинцев вынуждают брать российские паспорта. Также россияне ежедневно обстреливают населенные пункты вдоль линии фронта из тяжелого вооружения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 
Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВзрывВойна в УкраинеВойна России против Украины