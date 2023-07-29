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У Запоріжжі пролунав вибух

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Запоріжжя, Субота 29 липня 2023 17:11
У Запоріжжі пролунав вибух Фото: у Запоріжжі чули вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Запоріжжі сьогодні, 29 липня, пролунав вибух. Наразі причини вибуху не відомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Близько 16:30 в Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. А вже близько 17:05 місцеві Telegram-канали почали повідомляти про вибух, який чули у місті.

У Запоріжжі пролунав вибух

Наразі представники місцевої влади не коментували інформацію про вибух.

Ситуація в Запоріжжі

Оскільки Запоріжжя знаходить всього за декілька десятків кілометрів від лінії фронту та окупованих територій, то час від часу потерпає від ударів російськими балістичними ракетами. Окупаційні війська зазвичай використовують проти мирних запоріжців ракети С-300 або "Іскандер".

Так, позавчора, 27 липня, Запоріжжя також потрапляло під обстріл з боку росіян. Тоді голова Запорізької ОВА Юрій Малашко не розкрив подробиць, але зазначив, що минулося без постраждалих.

Ракетні удари по Україні

Росіяни продовжують свій ракетний терор щодо мирних українців. Лише вчора під атаку окупантів потрапили мешканці Дніпра. Російські ракети "Іскандер" влучили в багатоповерхівку та будівлю СБУ, яка вже давно не використовувалася.

В результаті російської атаки постраждали 9 цивільних, зокрема двоє підлітків.

А декількома днями раніше під ударом була Одеса. Тоді російські ракети зруйнували Спасо-Преображенський храм та пошкодили десятки будинків в історичному центрі міста.

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Запоріжжя Вибух
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