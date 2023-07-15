В Запоріжжі пролунав вибух
В Запоріжжі, сьогодні, 15 липня, під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
За даними місцевих жителів, сьогодні, під час повітряної тривоги в місті було чутно звук вибуху.
Тривога в Україні
Нагадаємо, сьогодні надвечір у низці північних, східних і центральних областей України оголосили повітряну тривогу.
Російські обстріли
Російські загарбники регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою ударних безпілотників і ракет. Зокрема, для своїх ударів ворог використовує гіперзвукові ракети "Кинджал", які запускає з винищувачів МіГ-31К.
Українським захисникам вдається збивати такі ракети за допомогою зенітних ракетних комплексів Patriot. Наприклад, у травні під час однієї з таких атак було знищено одразу сім "Кинджалів".
Раніше авіаційний експерт, у коментарі РБК-Україна колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап назвав головні міфи про "Кинджали".
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