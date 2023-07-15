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У низці областей України оголосили тривогу. Є загроза ракетних ударів

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Субота 15 липня 2023 22:07
У низці областей України оголосили тривогу. Є загроза ракетних ударів Фото: У ряді областей України оголосили тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У низці північних, східних і центральних областей України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено 22:35. Загроза минула. В областях оголошено відбій тривоги.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на сході та півночі існує загроза ракетних ударів.

У низці областей України оголосили тривогу. Є загроза ракетних ударів

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Російські обстріли

Російські загарбники регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою ударних безпілотників і ракет. Зокрема, для своїх ударів ворог використовує гіперзвукові ракети "Кинджал", які запускає з винищувачів МіГ-31К.

Українським захисникам вдається збивати такі ракети за допомогою зенітних ракетних комплексів Patriot. Наприклад, у травні під час однієї з таких атак було знищено одразу сім "Кинджалів".

Раніше авіаційний експерт, у коментарі РБК-Україна колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап назвав головні міфи про "Кинджали".

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