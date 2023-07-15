У низці областей України оголосили тривогу. Є загроза ракетних ударів
У низці північних, східних і центральних областей України оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Оновлено 22:35. Загроза минула. В областях оголошено відбій тривоги.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на сході та півночі існує загроза ракетних ударів.
Вибухи в Запоріжжі
У Запоріжжі близько 22:15 прогриміли вибухи, повідомляє "Суспільне".
Пуски ракет на Запорізьку область
Повітряні сили повідомляють про пуски ракет на Запорізьку область. Жителів регіону просять залишатися в укриттях.
Російські обстріли
Російські загарбники регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою ударних безпілотників і ракет. Зокрема, для своїх ударів ворог використовує гіперзвукові ракети "Кинджал", які запускає з винищувачів МіГ-31К.
Українським захисникам вдається збивати такі ракети за допомогою зенітних ракетних комплексів Patriot. Наприклад, у травні під час однієї з таких атак було знищено одразу сім "Кинджалів".
Раніше авіаційний експерт, у коментарі РБК-Україна колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап назвав головні міфи про "Кинджали".
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