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В Запорожье прозвучал взрыв

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Запорожье, Суббота 15 июля 2023 22:20
В Запорожье прозвучал взрыв Фото: взрыв в Запорожье (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Запорожье, сегодня, 15 июля, во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По данным местных жителей, сегодня, во время воздушной тревоги в городе был слышен звук взрыва.

Тревога в Украине

Напомним, сегодня вечером в ряде северных, восточных и центральных областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Российские обстрелы

Российские захватчики регулярно пытаются атаковать Украину с помощью ударных беспилотников и ракет. В частности, для своих ударов враг использует гиперзвуковые ракеты "Кинжал", запускаемые с истребителей МиГ-31К.

Украинским защитникам удается сбивать такие ракеты с помощью зенитных ракетных комплексов Patriot. Например, в мае во время одной из таких атак было уничтожено сразу семь "Кинжалов".

Ранее авиационный эксперт, в комментарии РБК-Украина бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап назвал главные мифы о "Кинжалах".

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В Запорожье прозвучал взрыв
В Запорожье прозвучал взрыв
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