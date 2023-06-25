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В Запоріжжі пролунав вибух

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Неділя 25 червня 2023 02:44
В Запоріжжі пролунав вибух Фото: в Запоріжжі пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 25 червня, в Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Інформація про вибух була опублікована о 2:33, згодом в Повітряних силах закликали містян не виходити з укриттів.

Нічні обстріли України

Останніми місяцями РФ регулярно обстрілює українські міста по ночам. Наприклад, вчора Росія випустила по Україні понад 50 ракет, майже всі вони були перехоплені нашою ППО.

Однак в Києві через падіння уламків почалась пожежа в багатоповерхівці, троє людей загинули, ще восьмеро травмовані. В Дніпрі росіяни знищили декілька приватних будинків, а в Харкові влучили по газовій трубі.

Більш детально про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Запоріжжя Вибух
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