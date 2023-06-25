Ночью, 25 июня, в Запорожье раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Информация о взрыве была опубликована в 2:33, впоследствии в Воздушных силах призвали горожан не выходить из укрытий.

Ночные обстрелы Украины

В последние месяцы РФ регулярно обстреливает украинские города по ночам. К примеру, вчера Россия выпустила по Украине более 50 ракет, почти все они были перехвачены нашей ПВО.

Однако в Киеве из-за падения обломков начался пожар в многоэтажке, три человека погибли, еще восемь травмированы. В Днепре россияне уничтожили несколько частных домов, а в Харькове попали по газовой трубе.

Более подробно о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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