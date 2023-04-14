В ніч на 14 квітня у Запоріжжі пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Зазначається, що після вибуху в місті та області оголосили повітряну тривогу.

Як повідомлялось, російські окупанти у ніч на 9 квітня обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, серед яких 11-річна дитина.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що Росія черговим обстрілом житлових районів Запоріжжя ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу та людства.

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