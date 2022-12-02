У п'ятницю, 2 грудня, у Запоріжжі пролунали звуки вибухів. Наразі в місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Людей закликають перебувати в укриттях. Тим часом офіційних коментарів щодо причин поки не надходило.

"У Запоріжжі чути звуки вибухів!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі повідомили про вибухи.

У Запоріжжі в ніч на 2 грудня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

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