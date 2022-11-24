У Запоріжжі пролунали звуки вибухів
Фото: У Запоріжжі пролунали звуки вибухів (GettyImages)
У четвер, 24 листопада, у Запоріжжі пролунали звуки вибухів. В місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Запоріжжі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Жителів міста просять до закінчення повітряної тривоги не залишати укриття.
Офіційні джерела поки що не підтверджують інформацію про вибухи у місті. При цьому проводити фото- та відеозйомку місця події заборонено.
Нагадаємо, що у Запоріжжі ввечері 18 листопада пролунала серія гучних вибухів. В обласному центрі оголошено повітряну тривогу.
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