У четвер, 24 листопада, у Запоріжжі пролунали звуки вибухів. В місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Запоріжжі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні. Жителів міста просять до закінчення повітряної тривоги не залишати укриття. Офіційні джерела поки що не підтверджують інформацію про вибухи у місті. При цьому проводити фото- та відеозйомку місця події заборонено.