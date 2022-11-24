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В Запорожье раздались звуки взрывов

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Запорожье, Четверг 24 ноября 2022 21:02
В Запорожье раздались звуки взрывов Фото: В Запорожье раздались звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 24 ноября, в Запорожье раздались звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Жителей города просят до окончания воздушной тревоги не покидать укрытие.

Официальные источники пока не подтверждают информацию о взрывах в городе. При этом производить фото- и видеосъемку места происшествия запрещено.

Обновлено (21:19)

По информации секретаря Запорожского горсовета, на окраинах Запорожья прозвучали взрывы. По предварительной информации, в городе прилетов не зафиксировано, детали уточняются.

Напомним, что в Запорожье вечером 18 ноября раздалась серия громких взрывов. В областном центре объявлена воздушная тревога.

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