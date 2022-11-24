В Запорожье раздались звуки взрывов
В четверг, 24 ноября, в Запорожье раздались звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Жителей города просят до окончания воздушной тревоги не покидать укрытие.
Официальные источники пока не подтверждают информацию о взрывах в городе. При этом производить фото- и видеосъемку места происшествия запрещено.
Обновлено (21:19)
По информации секретаря Запорожского горсовета, на окраинах Запорожья прозвучали взрывы. По предварительной информации, в городе прилетов не зафиксировано, детали уточняются.
Напомним, что в Запорожье вечером 18 ноября раздалась серия громких взрывов. В областном центре объявлена воздушная тревога.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.