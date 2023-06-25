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Росіяни вночі атакували передмістя Запоріжжя

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Запоріжжя, Неділя 25 червня 2023 08:52
Росіяни вночі атакували передмістя Запоріжжя Фото: росіяни вночі атакували передмістя Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 25 червня вдарили по Запоріжжю. Окупанти атакували передмістя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

"Вночі ворог атакував передмістя обласного центру. Влучання відбулося на відкритих територіях, у тому числі в одне з місцевих підприємств", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджені припарковані вантажівки та будівлі, розташовані поруч. На щастя, люди не постраждали.

Крім того, окупанти за добу обстріляли 23 населених пункти Запорізької області. Росіяни застосували безпілотники, РСЗВ, артилерію. Внаслідок атак пошкоджені 15 будинків.

"На жаль, травми під час ворожих ударів отримали двоє цивільних - 85-річна жителька Преображенки та 77-річна жителька Новоданилівки", - додали в ОВА.

Фото: окупанти вночі вдарили по Запоріжжю (t.me/zoda_gov_ua)

Ситуація у Запоріжжі

Варто зазначити, що Запоріжжя розташоване за декілька десятків кілометрів від лінії фронту. Місто страждає від російських обстрілів, окупанти часто завдають ударів з важкого озброєння та ракетами С-300.

Так, зокрема, цієї ночі у Запоріжжі пролунали вибухи, а містян просили перебувати в укриттях.

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