UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, - ЗМІ

Фото: вибухи у Запоріжжі пролунали вночі 20 червня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі пролунали вибухи вночі 20 червня, під час оголошеної повітряної тривоги, коли є загроза завдання противником ударів балістичними ракетами і дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Звуки вибухів у Запоріжжі чули після першої години ночі, у сигнали про повітряну тривогу в регіоні почали звучати ще ввечері в понеділок.

"У Запоріжжі прогриміли вибухи... Перебувайте в укриттях!" - йдеться у публікації.

Як зазначають на Telegram-каналі "Гнила Черешня", російські окупанти можуть обстрілювати Запоріжжя, використовуючи системи ракетного комплексу С-300.

Тим часом у командуванні Повітряних Сил ЗСУ попереджали про загрозу ворожих атак із застосуванням балістичного озброєння в областях, де оголошено тривоги. Перед цим повідомлялося також про небезпеку ударів дронами типу "Шахед".

Станом на зараз "червоні" зони на карті повітряних тривог виглядають так:

Карта повітряних тривог уночі 20 червня (фото: t.me/alarmukraine)

Загроза ракетних та дронових атак вночі 20 червня

Цієї ночі на півдні України були оголошені повітряні тривоги. Пізніше сигнали також зазвучали у східних, а також у низці центральних і північних областях.

Військові попереджають українців про загрозу ворожих атак із використанням ударних безпілотників Shahed та ракет.

Тим часом у різних регіонах повідомляють у пабліках про роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжяатака дронівракетна атакаВибухвоздушная тревога