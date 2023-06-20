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В Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги, - СМИ

Фото: взрывы в Запорожье прозвучали ночью 20 июня (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье прозвучали взрывы ночью 20 июня, во время объявленной воздушной тревоги, когда есть угроза нанесения противником ударов баллистическими ракетами и дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Звуки взрывов в Запорожье слышали после часа ночи, в сигналы о воздушной тревоге в регионе стали звучать еще вечером в понедельник.

"В Запорожье прогремели взрывы... Находитесь в укрытиях!" - говорится в публикации.

Как отмечают на Telegram-канале "Гнилая Черешня", российские оккупанты могут обстреливать Запорожье, используя системы ракетного комплекса С-300.

Тем временем в командовании Воздушных Сил ВСУ предупреждали об угрозе вражеских атак с применением баллистического вооружения в областях, где объявлены тревоги. Перед этим сообщалось также об опасности ударов дронами типа "Шахед".

По состоянию на сейчас, "красные" зоны на карте воздушных тревог выглядят так:

Карта воздушных тревог ночью 20 июня (фото: t.me/alarmukraine)

Угроза ракетных и дроновых атак ночью 20 июня

Этой ночью на юге Украины были объявлены воздушные тревоги. Позже сигналы также зазвучали в восточных, а также в ряде центральных и северных областях.

Военные предупреждают украинцев об угрозе вражеских атак с использованием ударных беспилотников Shahed и ракет.

Тем временем в разных регионах сообщают в пабликах о работе ПВО.

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