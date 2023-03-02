У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Запоріжжі сьогодні вночі, 2 березня, було чути гучні вибухи, у місті та регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Про причини та наслідки вибухів поки що нічого не повідомлялося. Жителів обласного центру до закінчення повітряної тривоги просять залишатися в укриттях, або ж по можливості дотримуватися правила "двох стін".
В ОВА закликали мешканців міста не розповсюджувати фото та відео з результатами "роботи" окупантів на території Запорізької області.
Раніше повідомлялося, що російські війська для розвідки та наведення ударів по Запорізькій області використовують комплекс "Зоопарк-1".
Також ми писали, що окупанти вночі 27 лютого обстріляли Запоріжжя ракетами C-300, внаслідок атаки постраждав об'єкт інфраструктури. Один снаряд, мабуть, впав у воду.
Раніше повідомлялося, що 25 лютого росіяни завдали 187 ударів, з них - 167 з артилерійських установок Запорізької області за останні два дні.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 24 лютого, російські військові обстріляли село Таврійське у Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів постраждали приватні будинки.
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