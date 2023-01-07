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В Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

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Запорожье, Суббота 07 января 2023 22:13
В Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Иллюстративное фото: в Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 7 января, вечером в Запорожье были слышны взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывали более подробный деталей происшествия.

Жителям Запорожья и области необходимо оставаться в укрытиях.

Обновлено 22:32

Как отмечают местные Telegram-каналы, россияне обстреливают Запорожье при помощи кассетных боеприпасов.

Напомним, в четверг, 5 января, российский диктатор Владимир Путин объявил о режиме прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Также мы писали, что сегодня россияне в очередной раз обстреляли Сумскую область. Для атак они использовали дроны, с которых сбрасывали взрывчатку.

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Запорожье Взрыв Война России против Украины воздушная тревога
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