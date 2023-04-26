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У Запоріжжі пролунали вибухи. В ОВА просять залишатися в укриттях

Фото: у Запоріжжі повідомляють про вибухи 26 квітня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 26 квітня, у Запоріжжі пролунали вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Запоріжжі чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко звернувся з проханням перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

"Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні сили України!" - зазначив він.

Як повідомлялося, у середу, 26 квітня, в Херсоні лунають вибухи вже втретє за ранок. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Нагадаємо, днем раніше, у вівторок, 25 квітня, у Запоріжжі пролунали звуки вибухів. Згідно з повідомленнями, городяни чули звуки прольоту дронів типу Shahed.

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Запоріжжя