У Запоріжжі чули вибухи та звуки дронів. Містян просять перебувати в укриттях
Фото: в Запоріжжі чули звуки вибухів (GettyImages)
У вівторок, 25 квітня, в Запоріжжі пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Tеlegram-канали.
Згідно до повідомлень, містяни чують звуки прольоту дронів типу Shahed.
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко закликає всіх перебувати в укриттях.
"Перебувайте у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги"! Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України", - написав він.
Нагадаємо, що сьогодні було "гучно" біля тимчасово захопленого Бердянська Запорізької області.
Також вибухи лунали в тимчасово окупованому Токмаку.
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