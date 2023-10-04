В Запоріжжі пролунали вибухи, в області оголошено повітряну тривогу

"У Запоріжжі було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання.

Варто додати, що військове керівництво України або ж інші офіційні особи наразі жодним чином не коментували дану ситуацію. Водночас в Запорізькій, Харківській, Полтавській й Донецькій областях було оголошено про повітряну тривогу.

Що кажуть в Повітряних силах?

Під час оголошення повітряної тривоги, в Повітряних силах заявили про ракетну небезпеку. Після цього було опубліковано повідомлення про ризик застосування балістичного озброєння терористами.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - написала пресслужба.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Ситуація у Запорізькій області

Російські терористи окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.