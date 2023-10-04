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В Запорожье прогремели взрывы, в области объявлена воздушная тревога

Фото: в Запорожье раздались взрывы, в области объявлено о воздушной тревоге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье сообщают о взрывах. Перед этим в области было объявлено о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Запорожье были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", - пишет издание. 

Стоит добавить, что военное руководство Украины или другие официальные лица пока никак не комментировали данную ситуацию. В то же время в Запорожской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях было объявлено о воздушной тревоге. 

Что говорят в Воздушных силах? 

Во время объявления воздушной тревоги, в Воздушных силах заявили о ракетной опасности. После этого было опубликовано сообщение о риске применения баллистического вооружения террористами. 

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - написала пресс-служба.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Ситуация в Запорожской области

Российские террористы оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

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