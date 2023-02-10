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У Запоріжжі пролунали вибухи, є прильоти, - міськрада

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П'ятниця 10 лютого 2023 10:56
У Запоріжжі пролунали вибухи, є прильоти, - міськрада Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи, є прильоти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час масованого обстрілу по території України, російські окупанти завдали два удари по Запоріжжю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"Ворог продовжує атакувати Запоріжжя. Зафіксовано два прильоти. Знаходьтеся у безпечних місцях", - пише Куртєв.

Наразі інші подробиці щодо ударів не уточнюються.

Наразі по усій території України масштабна повітряна тривога, росіяни випустили десятки ракет. РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу ворога.

Також сьогодні вночі 10 лютого, окупанти вдались до найсильнішого обстрілу Запоріжжя з початку повномасштабного вторгнення. За годину завдали по місту 17 ударів.

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