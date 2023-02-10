В Запорожье прогремели взрывы, есть прилеты, - горсовет

Во время массированного обстрела по территории Украины, российские оккупанты нанесли два удара по Запорожью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

Пока другие подробности относительно ударов не уточняются.

"Враг продолжает атаковать Запорожье. Зафиксировано два прилета. Находитесь в безопасных местах", - пишет Куртев.

Сейчас по всей территории Украины масштабная воздушная тревога, россияне выпустили десятки ракет. РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела врага.

Также сегодня ночью 10 февраля, оккупанты прибегли к самому сильному обстрелу Запорожья с начала полномасштабного вторжения. За час нанесли по городу 17 ударов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.