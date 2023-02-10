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В Запорожье прогремели взрывы, есть прилеты, - горсовет

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Пятница 10 февраля 2023 10:56
В Запорожье прогремели взрывы, есть прилеты, - горсовет Фото: в Запорожье раздались взрывы, есть прилеты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время массированного обстрела по территории Украины, российские оккупанты нанесли два удара по Запорожью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

"Враг продолжает атаковать Запорожье. Зафиксировано два прилета. Находитесь в безопасных местах", - пишет Куртев.

Пока другие подробности относительно ударов не уточняются.

Сейчас по всей территории Украины масштабная воздушная тревога, россияне выпустили десятки ракет. РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела врага.

Также сегодня ночью 10 февраля, оккупанты прибегли к самому сильному обстрелу Запорожья с начала полномасштабного вторжения. За час нанесли по городу 17 ударов.

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