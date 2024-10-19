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У Запоріжжі пролунали вибухи

Фото: пожежник (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 19 жовтня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Військові попереджали про пуск КАБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова та канал Повітряних сил ЗСУ.

"Вибухи у Запоріжжі", - написав він о 18:04.

Перед цим, о 17:59, військові попереджали, що росіяни здійснили пуск КАБ тактичною авіацією в напрямку Запоріжжя.

Після вибухів у Повітряних силах ЗСУ написали, до що Запорізької та Сумської областей загроза застосування авіаційних засобів ураження залишається досі.

Де оголосили тривогу

Станом на 18:08 повітряна тривога триває у Запорізькій та Сумській областях. Крім того, вже багато місяців червоним (тобто оголошенням тривоги) помічено Луганську область та окупований Крим.

Нагадаємо, що менш ніж півгодини тому в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що над Тернопільською областю було помічено активність невідомого безпілотника. Тривоги в регіоні в цей момент не було.

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