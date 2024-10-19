У Запоріжжі пролунали вибухи

Нагадаємо, що менш ніж півгодини тому в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що над Тернопільською областю було помічено активність невідомого безпілотника. Тривоги в регіоні в цей момент не було.

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