В Запорожье прогремели взрывы: были удары КАБами, есть пострадавшие

Вечером, 19 октября, в Запорожье раздались взрывы. Военные предупреждали о пуске КАБов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова и канал Воздушных сил ВСУ.
"Взрывы в Запорожье", – написал он в 18:04.
Перед этим, в 17:59, военные предупреждали, что россияне совершили пуск КАБ тактической авиацией в направлении Запорожья.
После взрывов в Воздушных силах ВСУ написали, что Запорожской и Сумской областей угроза применения авиационных средств поражения остается до сих пор.
Иван Федоров уточнил, что россияне нанесли 2 удара по городу. В результате атаки взрывной волной и обломками были повреждены здания. Все коммунальные службы уже работают на месте.
Также по словам Федорова, по состоянию на данный момент известно об одном раненом.
Количество пострадавших возросло до 3 человек.
По состоянию на 18:08 воздушная тревога продолжается в Запорожской и Сумской областях. Кроме того, уже много месяцев красным (то есть объявлением тревоги) помечена Луганская область и оккупированный Крым.
Напомним, что менее получаса назад в Воздушных силах ВСУ сообщили, что над Тернопольской областью была замечена активность неизвестного беспилотника. Тревоги в регионе в этот момент не было.
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