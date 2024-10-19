В Запорожье прогремели взрывы: были удары КАБами, есть пострадавшие

"Взрывы в Запорожье", – написал он в 18:04.

Перед этим, в 17:59, военные предупреждали, что россияне совершили пуск КАБ тактической авиацией в направлении Запорожья.

После взрывов в Воздушных силах ВСУ написали, что Запорожской и Сумской областей угроза применения авиационных средств поражения остается до сих пор.

Обновлено в 18:41

Иван Федоров уточнил, что россияне нанесли 2 удара по городу. В результате атаки взрывной волной и обломками были повреждены здания. Все коммунальные службы уже работают на месте.

Также по словам Федорова, по состоянию на данный момент известно об одном раненом.

Обновлено в 18:42

Количество пострадавших возросло до 3 человек.

Где объявили тревогу

По состоянию на 18:08 воздушная тревога продолжается в Запорожской и Сумской областях. Кроме того, уже много месяцев красным (то есть объявлением тревоги) помечена Луганская область и оккупированный Крым.