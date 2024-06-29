В Запорожье раздались взрывы
В Запорожье прогремели взрывы в субботу, 29 июня. Есть угроза бллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"В Запорожье раздались звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Воздушная тревога
В Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой областях объявлена тревога.
В Воздушных силах предупреждают об угрозе блистики.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока", - предостерегают военные.
Обстрелы Запорожья
Российские войска ударили по Запорожью 12 июня. Фиксироваался "прилет" по объекту критической инфраструктуры.
Отметим, что россияне часто используют баллистику для ударов по Украине. Например, оккупанты баллистикой атаковали Одесскую область 28 июня. Враг ударил "Искандер-М" с кассетным зарядом.
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