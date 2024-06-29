В Запорожье раздались взрывы

В Запорожье прогремели взрывы в субботу, 29 июня. Есть угроза бллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

В Воздушных силах предупреждают об угрозе блистики.

"В Запорожье раздались звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Обстрелы Запорожья

Российские войска ударили по Запорожью 12 июня. Фиксироваался "прилет" по объекту критической инфраструктуры.

Отметим, что россияне часто используют баллистику для ударов по Украине. Например, оккупанты баллистикой атаковали Одесскую область 28 июня. Враг ударил "Искандер-М" с кассетным зарядом.

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