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У Запоріжжі пролунали вибухи

Фото: в Запоріжжі пролунав вибух (GettyIamges)
Автор: Антон Малиновський

В ніч проти 18 жовтня в Запоріжжі пролунали вибухи, після цього в регіоні оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Наразі відомо про щонайменше чотири вибухи. Одразу після першого повітряна тривога була оголошена в Запорізькій та Дніпропетровській областях, там Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

"Загроза використання балістичного озброєння, у тому числі для Запорізької області та міста Запоріжжя!" - написав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Обстріли Запоріжжя

Частина Запорізької області окупована росіянами з початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про території вздовж узбережжя Азовського моря, зокрема, і Запорізьку АЕС.

При цьому окупанти обстрілюють Запоріжжя та інші населені пункти області. В ніч на 15 жовтня окупанти вдарили трьома ракетами С-300 по Запоріжжю. А вдень було завдано ще одного ракетного удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ЗапоріжжяВибухВійна Росії проти України