В Запорожье раздались взрывы

Пока известно о минимум четырех взрывах. Сразу после первой воздушной тревоги была объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях, там Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.

"Угроза использования баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожья!" - написал председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Обстрелы Запорожья

Часть Запорожской области оккупирована россиянами с начала полномасштабного вторжения. Речь идет о территориях вдоль побережья Азовского моря, в том числе и Запорожской АЭС.

При этом оккупанты обстреливают Запорожье и другие населенные пункты области. В ночь на 15 октября оккупанты ударили тремя ракетами С-300 по Запорожью. А днем был нанесен еще один ракетный удар.

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