У Запоріжжі пролунали вибухи

В ніч на 12 травня в Запоріжжі пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Вибухи чули близько 02:14, після цього в області оголосили повітряну тривогу. Місцевим жителям рекомендується пройти в укриття чи дотримуватись правила двох стін.
Нагадаємо, цієї ж ночі вибухи пролунали в Херсоні та Краматорську.
Також 11 травня українські військові збили ударний дрон окупантів в районі Запоріжжя. Бійці "приземлили" іранський "Шахед".
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