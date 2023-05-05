У п'ятницю ввечері, 5 травня, у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що наразі в області оголошена повітряна тривога. Всім рекомендується перебувати в укриттях.
Офіційної інформації щодо вибухів поки немає.
Нагадаємо, за минулу добу РФ збільшила обстріли Запорізької області вдвічі. Обласний центр окупанти атакували ракетою С-300.
Також ми писали, що російські війська в ніч на 3 травня атакували приватні будинки у Запоріжжі. Армія РФ випустила по місту ракети.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.