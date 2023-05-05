В пятницу вечером, 5 мая, в Запорожье раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что в настоящее время в области объявлена воздушная тревога. Всем рекомендуется находиться в укрытиях.
Официальной информации о взрывах пока нет.
Напомним, за минувшие сутки РФ увеличила обстрелы Запорожской области вдвое. Областной центр оккупанты атаковали ракетой С-300.
Также мы писали, что российские войска в ночь на 3 мая атаковали частные дома в Запорожье. Армия РФ выпустила по городу ракету.
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