В пятницу вечером, 5 мая, в Запорожье раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Отметим, что в настоящее время в области объявлена воздушная тревога. Всем рекомендуется находиться в укрытиях.

Официальной информации о взрывах пока нет.