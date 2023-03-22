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У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи

Фото: в Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Запоріжжі сьогодні, 22 березня чули звуки вибухів, там наразі оголошена повітряна тривога. Трохи згодом вибухи почули і в Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канал.

Оновлено 11:53. В ОП повідомили про обстріл Запоріжжя

"Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем - житлові будинки, також острів Хортиця", - написав керівник ОП Андрій Єрмак.

Оновлено 11:38. У Херсоні також повідомили про вибухи.

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"У декількох районах міста було чути звуки вибухів", - пишуть в мережі.

Тим часом у Запорізькій ОВА закликали місцевих жителів перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

"Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України. Зберігаємо спокій та віримо у ЗСУ!" - закликали в ОВА.

Нагадаємо, що цієї ночі війська РФ з Брянської області запустили по Україні 21 дрон-камікадзе "Шахед", з яких 16 були збиті.

Зокрема, приліт по об'єкту інфраструктурі зафіксували в Житомирській області, а в Київській області по цивільній, є загиблі.

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