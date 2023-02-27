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У Запоріжжі пролунали вибухи

Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Запоріжжі сьогодні вночі, 27 лютого, було чути вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

У Запорізькій ОВА закликали не розповсюджувати фото та відео, щоб не інформувати ворога про результати їхньої роботи у Запорізькій області. Також мешканців регіону закликали до закінчення повітряної тривоги перебувати у укриттях.

Раніше повідомлялося, що 25 лютого росіяни завдали 187 ударів, з них - 167 з артилерійських установок Запорізької області за останні два дні.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 24 лютого, російські військові обстріляли село Таврійське у Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів постраждали приватні будинки.

Росіяни почали використовувати місцеву інфраструктуру Запорізької області у власних цілях, у тому числі й власного збагачення.

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