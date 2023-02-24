У п'ятницю ввечері, 24 лютого, у Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Запоріжжі чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
В області оголошено повітряну тривогу.
На даний момент офіційної інформації щодо вибухів не надходило.
Нагадаємо, сьогодні у Херсоні також пролунали вибухи.
Окрім того, 20 лютого російські окупанти обстріляли Запорізьку область. Пізніше в міськраді повідомили про удари по передмісті Запоріжжя.
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