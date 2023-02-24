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У Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, П'ятниця 24 лютого 2023 19:23
У Херсоні пролунали вибухи Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю ввечері, 24 лютого, у Херсоні вкотре пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

При цьому зараз ні в місті, ні в області повітряну тривогу не оголошували.

Офіційної інформації щодо вибухів у місті поки не надходило.

Нагадаємо, у Херсоні виникла критична ситуація з опаленням через обстріл.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни вдарили магістральним трубопроводом у Херсоні, тому без опалення залишилися десятки тисяч людей.

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