У Херсоні пролунали вибухи
Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
У п'ятницю ввечері, 24 лютого, у Херсоні вкотре пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні чути вибухи", - йдеться у повідомленні.
При цьому зараз ні в місті, ні в області повітряну тривогу не оголошували.
Офіційної інформації щодо вибухів у місті поки не надходило.
Нагадаємо, у Херсоні виникла критична ситуація з опаленням через обстріл.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни вдарили магістральним трубопроводом у Херсоні, тому без опалення залишилися десятки тисяч людей.
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