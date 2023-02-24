У п'ятницю ввечері, 24 лютого, у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"У Запоріжжі чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

В області оголошено повітряну тривогу.

На даний момент офіційної інформації щодо вибухів не надходило.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні також пролунали вибухи.

Окрім того, 20 лютого російські окупанти обстріляли Запорізьку область. Пізніше в міськраді повідомили про удари по передмісті Запоріжжя.

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