В Запорожье раздались взрывы
Фото: В Запорожье раздались взрывы (Getty Images)
В пятницу вечером, 24 февраля, в Запорожье прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
В области объявлена воздушная тревога.
На данный момент официальной информации по поводу взрывов не поступала.
Напомним, сегодня в Херсоне также прогремели взрывы.
Кроме того, 20 февраля российские оккупанты обстреляли Запорожскую область. Позже в горсовете сообщили об ударах по пригороду Запорожья.
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