В Запорожье раздались взрывы

В пятницу вечером, 24 февраля, в Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

В области объявлена воздушная тревога.

На данный момент официальной информации по поводу взрывов не поступала.

Напомним, сегодня в Херсоне также прогремели взрывы.

Кроме того, 20 февраля российские оккупанты обстреляли Запорожскую область. Позже в горсовете сообщили об ударах по пригороду Запорожья.

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