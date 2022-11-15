У Запоріжжі пролунали вибухи
Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
Вночі 15 листопада у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в ніч проти неділі, 13 листопада, російські окупанти обстріляли одне із сіл Запорізького району.. Одна з випущених ракет упала в одному із районів Запоріжжя.
Також ми писали, що у Запоріжжі 12 листопада проводили евакуацію мешканців Шевченківського району через удар російських окупантів.
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