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У Запоріжжі пролунали вибухи

Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У середу, 2 листопада, у Запоріжжі було чути вибухи. У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкрили більш детальної інформації про вибухи.

Мешканцям міста необхідно залишатися в укриттях. При цьому проводити фото- та відеозйомку місця події заборонено.

Оновлено 21:27

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що росіяни атакували передмістя Запоріжжя.

"Знаходьтеся в укриттях під час тривоги! Дотримуйтесь правил безпеки", - звернувся він до мешканців міста.

Оновлено 21:32

За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, в районі міста працюють системи ППО.

"Військові повідомляють, що всі "Шахеди", які летіли у напрямку Запоріжжя, були знищені. Інформація уточнюється", - розповів Куртєв.

При цьому голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко зазначив, що над Нікопольським районом, що знаходиться поблизу Запоріжжя, також чутні звуки іранських дронів-камікадзе.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вранці 2 листопада російські війська завдали удару по Вовчанську Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали п'ятеро людей.

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ЗапоріжжяВибухВійна Росії проти України