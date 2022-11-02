В Запорожье прозвучали взрывы

Официальные источники пока не раскрыли более детальную информацию о взрывах.

Жителям города необходимо оставаться в укрытиях. При этом проводить фото- и видеосъемку места происшествия запрещено.

Обновлено 21:27

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что россияне атаковали пригород Запорожья.

"Находитесь в укрытиях во время тревоги! Соблюдайте правила безопасности", - обратился он к жителям города.

Обновлено 21:32

По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, в районе города работают системы ПВО.

"Военные сообщают, что все летевшие в направлении Запорожья "Шахеды" уничтожены. Информация уточняется", - рассказал Куртев.

При этом глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко отметил, что над Никопольским районом, который находится вблизи Запорожья, также слышны звуки иранских дронов-камикадзе.