ua en ru
Нд, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Запоріжжі пролунала серія вибухів

Неділя 15 жовтня 2023 02:19
UA EN RU
В Запоріжжі пролунала серія вибухів Фото: в Запоріжжі пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч проти 15 жовтня в Запоріжжі пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зазначимо, що з 1:57 в області оголошено повітряну тривогу. В Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичних ракет.

Ситуація в Запорізькій області

Нещодавно повідомлялось, що українські війська трохи просунулися у західній частині Запорізької області. Генштаб повідомив, що українські війська покращили свої тактичні позиції на захід від Роботиного.

А після цього підрозділам 128-ї гірсько-штурмової бригади за допомогою танків вдалося вибити росіян з передових позицій неподалік Копанів Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Вибух
NEWS
Не перша спроба. Експерт пояснив мету чергового наступу РФ на Куп'янськ
Не перша спроба. Експерт пояснив мету чергового наступу РФ на Куп'янськ
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу