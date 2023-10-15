В Запоріжжі пролунала серія вибухів
Фото: в Запоріжжі пролунали вибухи (GettyImages)
В ніч проти 15 жовтня в Запоріжжі пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Зазначимо, що з 1:57 в області оголошено повітряну тривогу. В Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичних ракет.
Ситуація в Запорізькій області
Нещодавно повідомлялось, що українські війська трохи просунулися у західній частині Запорізької області. Генштаб повідомив, що українські війська покращили свої тактичні позиції на захід від Роботиного.
А після цього підрозділам 128-ї гірсько-штурмової бригади за допомогою танків вдалося вибити росіян з передових позицій неподалік Копанів Запорізької області.
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